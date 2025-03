Jesús Orozco Chiquete , defensa de Cruz Azul , se sinceró y reconoció que está dolido por no ser convocado a la Selección Mexicana para el Final Four de la Concacaf Nations League .

“En lo personal sí me pegó un poco, sí me pegó… no te voy a mentir, uno siempre quiere representar a su país, es un gran orgullo.