    Cartaginés

    Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026

    El cuadro costarricense buscará aprovechar su localía frente a los canadienses.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡EN VIVO! Cartaginés vs Whitecaps de Concacaf Champions Cup

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    Philadelphia Union golea a Defence Force y se perfila a enfrentar al América en Concacaf
    1 mins

    Philadelphia Union golea a Defence Force y se perfila a enfrentar al América en Concacaf

    Concacaf Champions Cup
    Resumen | LAFC golea al Real España en Honduras
    9:58

    Resumen | LAFC golea al Real España en Honduras

    Concacaf Champions Cup
    ¡Hat-Trick de Denis Bouanga! ¡El sexto de la noche para LAFC!
    1:27

    ¡Hat-Trick de Denis Bouanga! ¡El sexto de la noche para LAFC!

    Concacaf Champions Cup
    Heung Min Son se va de la cancha y la gente en Honduras no lo perdona
    1:31

    Heung Min Son se va de la cancha y la gente en Honduras no lo perdona

    Concacaf Champions Cup
    Jack Jean-Baptiste descuenta para Real España con el cabezazo
    1:26

    Jack Jean-Baptiste descuenta para Real España con el cabezazo

    Concacaf Champions Cup
    ¡Esto es una paliza! Tillman no perdona y pone el quinto de taquito
    1:45

    ¡Esto es una paliza! Tillman no perdona y pone el quinto de taquito

    Concacaf Champions Cup
    Son está dando cátedra y le puso una joya a Bouanga para el 0-4 de LAFC
    1:31

    Son está dando cátedra y le puso una joya a Bouanga para el 0-4 de LAFC

    Concacaf Champions Cup
    ¡Gooool de Son! El coreano pone el 0-3 en el marcador por la vía penal
    1:24

    ¡Gooool de Son! El coreano pone el 0-3 en el marcador por la vía penal

    Concacaf Champions Cup
    Chulada de pase de Son que Martínez concreta para el 0-2 de LAFC
    1:33

    Chulada de pase de Son que Martínez concreta para el 0-2 de LAFC

    Concacaf Champions Cup
    ¡Con el niño no! Falta sobre Son y se ve que sí le dolió
    1:30

    ¡Con el niño no! Falta sobre Son y se ve que sí le dolió

    Concacaf Champions Cup

    El cuadro del Cartaginés buscará sacar ventaja como local cuando reciba a Vancouver Whitecaps en el partido de ida de la primera ronda de Concacaf Champions Cup.

    PUBLICIDAD

    El Estadio Fello Meza será la sede del primer enfrentamiento del cuadro costarricense ante un equipo canadiense en la historia del torneo, mientras que para Whitecaps será su tercera vez que se mida con un equipo de Costa Rica.

    Cabe destacar que en la última edición de la Concacaf Champions Cup, Vancouver Whitecaps llegó hasta la final donde perdió con Cruz Azul.

    SIGUE LOS PORMENORES DEL CARTAGINÉS VS. VANCOUVER WHITECAPS

    Relacionados:
    CartaginésVancouver Whitecaps

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX