Cartaginés Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026 El cuadro costarricense buscará aprovechar su localía frente a los canadienses.

El cuadro del Cartaginés buscará sacar ventaja como local cuando reciba a Vancouver Whitecaps en el partido de ida de la primera ronda de Concacaf Champions Cup.

El Estadio Fello Meza será la sede del primer enfrentamiento del cuadro costarricense ante un equipo canadiense en la historia del torneo, mientras que para Whitecaps será su tercera vez que se mida con un equipo de Costa Rica.

Cabe destacar que en la última edición de la Concacaf Champions Cup, Vancouver Whitecaps llegó hasta la final donde perdió con Cruz Azul.