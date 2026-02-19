Thomas Müller fue sorprendido en su visita a Costa Rica
La leyenda de Alemania tuvo un gesto difícil de olvidar en Concacaf Champions Cup.
Thomas Müller se llevó una grata sorpresa al finalizar el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps por la Concacaf Champions Cup.
Y es que un aficionado se acercó con el atacante alemán para pedirle una fotografía y declararle su admiración: “Te amo, eres mi ídolo “, pero eso no era todo ya que también le presumió una foto especial.
“Tengo una foto con Simón, tu hermano”, le dijo el fan a un Müller que se mostró sorprendido con la revelación.
Ante esto el jugador le pidió que le mostrará la fotografía de su hermano y al verla reaccionó con un “increíble”.
Después de esto el fan y el jugador se enfundaron en un abrazo e intercambiaron unas palabras.
Vancouver Whitecaps y el Cartaginés empataron en el juego de ida, y será el 25 de febrero cuando se enfrenten por el boleto a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.