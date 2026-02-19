Thomas Müller Thomas Müller fue sorprendido en su visita a Costa Rica La leyenda de Alemania tuvo un gesto difícil de olvidar en Concacaf Champions Cup.

Video Ojo a lo que Thomas Müller hace cuando un fan de Costa Rica le muestra foto

Thomas Müller se llevó una grata sorpresa al finalizar el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps por la Concacaf Champions Cup.

Y es que un aficionado se acercó con el atacante alemán para pedirle una fotografía y declararle su admiración: “Te amo, eres mi ídolo “, pero eso no era todo ya que también le presumió una foto especial.

“Tengo una foto con Simón, tu hermano”, le dijo el fan a un Müller que se mostró sorprendido con la revelación.

Ante esto el jugador le pidió que le mostrará la fotografía de su hermano y al verla reaccionó con un “increíble”.

Después de esto el fan y el jugador se enfundaron en un abrazo e intercambiaron unas palabras.