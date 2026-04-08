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    Nashville vs. América: pelea masiva entre aficionados tras partido de Concacaf Champions Cup

    El empate sin goles en la Ida de Cuartos de Final no dejó contentos a los aficionados de ambos clubes.

    Por:Juan Regis
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    Video ¡Lamentable! Pelea masiva de fanáticos tras el Nashville vs. América

    El partido de Ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre Nashville y América terminó manchado por la violencia entre ambos bandos que asistieron al Goedis Park.

    Un usuario de la red social TikTok grabó el momento en que se calentaron los ánimos entre los aficionados de Nashville y América hasta generar una pelea masiva donde hubo de todo.

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    La bronca comenzó, al parecer, por un altercado verbal entre dos fanáticos rivales que después se extendió a un zafarrancho donde llovió cerveza, palazos y patadas hasta que los ánimos se enfriaran.

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    Nashville y América disputaron un partido deslucido sin goles en casa del equipo de la MLS y definirán a uno de los semifinalistas de la Concacaf Champions Cup en el Estadio Banorte para la Vuelta.

    ¿Qué obtiene el ganador de la Concacaf Champions Cup 2026?

    Además de competir por el título regional, los clubes también buscarán asegurar su participación en el escenario global.

    El ganador de la Copa de Campeones Concacaf 2026 clasificará a la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, así como a la Copa Intercontinental de la FIFA.

    El cupo a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA representa uno de los cuatro lugares asignados a Concacaf, con Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones Concacaf 2025, ocupando ya una de esas plazas.

    ¿Cuándo se juega la Final de la Concacaf Champions Cup?

    Los Cuartos de Final se disputarán en cuatro series de ida y vuelta, con el marcador global de ambos partidos determinando qué clubes avanzan a las Semifinales.

    Los cuatro ganadores avanzarán a las Semifinales, que también se jugarán a dos partidos.

    La competencia concluirá con la Final el 30 de mayo de 2026, la cual se disputará a partido único para definir al campeón de la región.

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