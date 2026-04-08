    América

    ¿Qué necesita América para avanzar a Semifinales de Concacaf Champions Cup 2026?

    Las Águilas empataron sin goles en la Ida y buscarán la clasificación en el Estadio Banorte.

    Por:Juan Regis
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    Video Esto necesita América para poder avanzar a Semifinales en Concacaf

    América tiene en sus manos el boleto o la eliminación a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 tras empatar sin goles ante Nashville en el juego de Ida de los Cuartos de Final.

    Las Águilas viven semanas complicadas en Liga MX y ahora en la Concacaf Champions Cup, donde tendrán que ser muy cuidadosos para el partido de Vuelta en el Estadio Banorte.

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    El empate sin goles de la Ida en Nashville no le favorece al América, pero tampoco le tiene sentenciado, ya que si bien las Águilas no se llevaron ventaja alguna a México, la posibilidad de clasificar aún es bastante alta.

    ¿QUÉ NECESITA AMÉRICA PARA CLASIFICAR A SEMIFINALES DE CONCACAF CHAMPIONS CUP?

    América y Nashville empataron 0-0 en el primer juego, lo que significa que el equipo de la MLS tiene elementos a favor para poder avanzar de fase.

    A Nashville le basta un empate para poder instalarse en la ronda de Semifinales, ya que cabe recordar que el gol de visitante aún existe en el reglamento del torneo de clubes de la Concacaf.

    América tiene que ganar bajo cualquier marcador si quiere seguir con vida en el torneo.

    ¿CUÁNDO SE JUEGA LA VUELTA DEL AMÉRICA VS. NASHVILLE DE CONCACAF CHAMPIONS CUP?

    • Cuándo es el América vs. Nashville SC de Concacaf Champions Cup: el partido es este martes 14 de abril en el Estadio Banorte.
    • A qué hora es el América vs. Nashville SC de Concacaf Champions Cup: el juego inicia a las 23:30 horas tiempo del Este; en México es a las 21:30 tiempo del Centro.
    • Dónde ver el América vs. Nashville SC de Concacaf Champions Cup: el juego lo puedes ver en su transmisión en vivo por la señal de TUDN y ViX en Estados Unidos.
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