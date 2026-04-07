América jugó defensivo por esta razón; Jardine advierte que en casa será diferente
Jardine reveló por qué las Águilas jugaron más defensivas y aseguró que en el Estadio Banorte se vera otro planteamiento.
El director técnico de América, André Jardine, justificó el juego defensivo ante Nashville en la Concacaf Champions Cup y valoró el empate sin goles de visitante, pues consideró que era importante salir sin daño considerando las bajas que tuvieron.
"La competiciones mata, mata hay que saber jugarlas. Hoy era un partido bastante complicado, en una cancha donde el rival tiende a atacar con mucha gente y era primero importante tener una solidez defensiva por las bajas que tuvimos. Creo que hay que valorar esto", dijo en conferencia de prensa.
En este sentido, Jardine resaltó la buena actuación de Violante, pues jugó bien tanto a al ofensiva como a la defensiva. "Era muy importante ser solidos defensivamente. Pensamos un partido a partir de la defensa, hoy era importante por la secuencia, porque no teníamos algunos jugadores al cien por ciento.
"Creo que pensamos nos salió de verdad. La actuación de Violante fue muy buena, todo el tiempo defendió una zona de Nashville que es muy fuerte, prácticamente no se generó nada por ese lado", explicó.
AMÉRICA MOSTRARÁ OTRA CARA EN EL ESTADIO BANORTE
América recibirá al Nashville en el renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y aseguró que ahí se verá una cara distinta a la de esta noche. "Hay que hacer prevalecer el Azteca, nuestra cancha y ser los del América que queremos ser, bastante ofensivos", dijo.
El entrenador brasileño resaltó la fortaleza de América como local y agregó las ventajas propias de jugar en casa. "Creo que America obviamente es siempre más fuerte cuando juega en su casa, pero en esta competición el factor local es muy importante.
"La altitud es algo que pesa sin duda, más la motivación de estar en el Azteca, tenemos que tener un ímpetu ofensivo muy grande, muchas gana de pasar, de triunfar", aseguró.