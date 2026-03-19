Futbol ¡LA Galaxy, invitado a los Cuartos de Final en Concacaf! El equipo de la MLS confirmo su boleto a la siguiente fase al derrotar 3-0 a Mount Pleasant y enfrentará al Toluca.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | ¡LA Galaxy, invitado a los Cuartos de Final en Concacaf!

Era cuestión de 90 minutos de juego para que LA Galaxy confirmara su invitación a los Cuartos de Final de Concacaf Champíons Cup. Esta tarde con goles de Joao Klauss y Gabriel Pec, el equipo de la MLS derrotó 3-0 a Mount Pleasant (global 6-0).

La ventaja que logró el Galaxy en casa (3-0) con goles de Pec fueron determinantes para marcar el rumbo en esta serie.

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Mount Pleasant jugó con equipo completo, en la ida le faltaron jugadores por problemas de visas, y la tónica no cambió. Galaxy fue amo y señor del terreno de juego y se dio tiempo de ‘complacer’ al rival con algunas llegadas de peligro.

Cabe destacar que la lluvia que se dejó sentir en Jamaica también fue factor para que LA no pisara el acelerador a fondo, para evitar una lesión.