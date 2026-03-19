¡LA Galaxy, invitado a los Cuartos de Final en Concacaf!
El equipo de la MLS confirmo su boleto a la siguiente fase al derrotar 3-0 a Mount Pleasant y enfrentará al Toluca.
Era cuestión de 90 minutos de juego para que LA Galaxy confirmara su invitación a los Cuartos de Final de Concacaf Champíons Cup. Esta tarde con goles de Joao Klauss y Gabriel Pec, el equipo de la MLS derrotó 3-0 a Mount Pleasant (global 6-0).
La ventaja que logró el Galaxy en casa (3-0) con goles de Pec fueron determinantes para marcar el rumbo en esta serie.
Mount Pleasant jugó con equipo completo, en la ida le faltaron jugadores por problemas de visas, y la tónica no cambió. Galaxy fue amo y señor del terreno de juego y se dio tiempo de ‘complacer’ al rival con algunas llegadas de peligro.
Cabe destacar que la lluvia que se dejó sentir en Jamaica también fue factor para que LA no pisara el acelerador a fondo, para evitar una lesión.
El primer gol se generó al minuto 18 del primer tiempo, en jugada de tiro de esquina cuando Klauss se adelantó a la marcación para el 0-1. El segundo tanto al minuto 61 cuando Sanabria le dejó el balón a Pec para que fusilara al guardameta del Mount Pleasant. Con un Mount Pleasant, el propio Pec cerró la cuenta para el 0-3.
Con el boleto en mano, LA Galaxy se medirá a los Diablos Rojos Toluca en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.