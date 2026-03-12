    LA Galaxy

    ¡LA Galaxy se lleva cómoda ventaja a Jamaica!

    El cuadro de la MLS aprieta lo suficiente y con par de goles de Gabriel Pec derrota 3-0 al Mount Pleasant, en Concacaf.

    Baudelio García Espinosa
    Video Resumen | LA Galaxy se lleva buena ventaja a Jamaica

    Cuando parecía que LA Galaxy no aprovecharía las ausencias del rival, el juego se definió al final y el cuadro de la MLS derrota 3-0 al Mount Pleasant de Jamaica, en el partido de ida de la Concacaf Champions Cup.

    Apenas al arranque del partido cuando los equipos se acomodaban en la cancha, LA Galaxy sorprendió con buena jugada y en diagonal ‘matona’ Gabriel Pec dispara con potencia, imposible para el guardameta Chambers y el 1-0 en el marcador.

    El cuadro de Mount Pleasent n o contó con la presencia de 10 jugadores (seis titulares) en su escuadra debido a problemas de visado. La cita no llegó a tiempo y esto mermó al equipo de Jamaica para conformar a su equipo.

    Fue en la recta final del compromiso cuando el Galaxy inclinó la balanza a su favor con otros dos goles de Pec, para dejar el marcador final 3-0 y viajar la próxima semana a Jamaica para sellar el boleto.

    Mount Pleasant ya contará con equipo completo.

