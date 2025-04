Luego de que un comentario de Luis Malagón se hiciera viral y lleno de críticas en las redes sociales, cuando salió lesionado en el encuentro ante Cruz Azul y bromeara al decir "Nada que un buen whisky no quite" , el portero del América aclaró las cosas.

"La verdad tranquilo, ahí se medio hizo de algo pequeñito algo enorme , que vi varios títulos que decían que yo era borracho, alcohólico, que esto, que el otro, que la madre. Yo creo que todos en la vida a veces se echan un trago , yo no lo hice con ese afán".

"Al final del día, como te digo, después de cada partido me gusta echarme algo para estar tranquilo, imagínate todo el estrés, no me imagino el estrés de acá el señor (Jardine), entonces lo hice con ese afán, solo quería dejar eso claro, pero gracias a Dios todo bien".