Toluca Concacaf Champions Cup: Las Finales que han sostenido Toluca y Tigres Este es el antecedente entre Toluca y Tigres de cara a la Final de la Concacaf Champions Cup.

Video Las Finales disputadas entre Toluca y Tigres rumbo a la de Champions Cup

Toluca y Tigres se miden en la Final de la Concacaf Champions Cup, un duelo en el que también el ganador conseguirá el boleto al próximo Mundial de Clubes y donde el cuadro escarlata no ha participado.

Con la motivación de participar en su primera edición del Mundial de Clubes y bajo el nuevo formato de 34 clubes, la siguiente edición es 2029 aún con país sede por definir, luego de la edición de 2025 en Estados Unidos donde Chelsea fue campeón. Además, el ganador también jugará la Copa Intercontinental a finales de este año.

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Toluca y Tigres es una Final inédita dentro de la Concacaf Champions Cup, la segunda de manera consecutiva entre ambos después de la del Apertura 2025 apenas el semestre pasado.

TOLUCA VS. TIGRES Y SU ANTERIOR ANTECEDENTE EN UNA FINAL

Será apenas la segunda ocasión que estos equipos se midan en un juego por el título, el histórico de Finales entre Toluca y Tigres no es tan vasto y sólo tiene la mencionada Final del futbol mexicano en diciembre pasado.

Fue una Final a visita recíproca en la que Tigres se impuso en la ida en el Estadio Universitario de Nuevo León, el Volcán; en la vuelta Toluca se impuso 2-1 en el Estadio Nemesio Diez para un global de 2-2.

Toluca y Tigres debieron definir el título en tanda de penales, donde los Diablos fueron mejores para conseguir el bicampeonato de la Liga MX. Los técnicos son los mismos, Antonio Mohamed por el lado de los escarlatas y Guido Pizarro del lado de los felinos.

Estas son las Finales entre Toluca y Tigres de cara a la Concacaf Champions Cup: