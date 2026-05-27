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    José Cardozo admite cuál es la Final que le 'quitó el sueño'

    El histórico exjugador y director técnico se sinceró previo a la disputa de otra Final de la Concacaf Champions Cup.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Esta final frente a Cruz Azul le quitó el sueño a José Cardozo

    José Cardozo, histórico exjugador del Toluca, hizo una fuerte confesión respecto a una Final de Concacaf Champions Cup que le quitó el sueño... literalmente.

    En entrevista con Línea de 4 de TUDN, Saturnino Cardozo, quien también fue director técnico del Toluca, recordó con especial amargura la Final del certamen internacional en 2014, ante Cruz Azul.

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    "Esa Concachampions que dimos fue espectacular, goleamos a todos los equipos, y fuimos segundo lugar invicto, hay veces que un equipo puede quedar invicto y quedar sin título, fallamos una a los 93', me costó dormir tres cuatro días.

    "Fuimos muy superiores al rival, no siempre gana el mejor, el futbol tiene esas cosas. A futuro, la intención que tiene uno es regresar y darle una estrellita al Toluca", agregó.

    El Touca tiene la oportunidad de ganar su tercer título de la Concacaf Champions Cup cuando este sábado se mida en el Estadio Nemesio Diez a los Tigres en la Gran Final del torneo.

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