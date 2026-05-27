Toluca José Cardozo admite cuál es la Final que le 'quitó el sueño' El histórico exjugador y director técnico se sinceró previo a la disputa de otra Final de la Concacaf Champions Cup.

Video Esta final frente a Cruz Azul le quitó el sueño a José Cardozo

José Cardozo, histórico exjugador del Toluca, hizo una fuerte confesión respecto a una Final de Concacaf Champions Cup que le quitó el sueño... literalmente.

En entrevista con Línea de 4 de TUDN, Saturnino Cardozo, quien también fue director técnico del Toluca, recordó con especial amargura la Final del certamen internacional en 2014, ante Cruz Azul.

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"Esa Concachampions que dimos fue espectacular, goleamos a todos los equipos, y fuimos segundo lugar invicto, hay veces que un equipo puede quedar invicto y quedar sin título, fallamos una a los 93', me costó dormir tres cuatro días.

"Fuimos muy superiores al rival, no siempre gana el mejor, el futbol tiene esas cosas. A futuro, la intención que tiene uno es regresar y darle una estrellita al Toluca", agregó.