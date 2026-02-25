Vancouver Whitecaps ¡Vancouver Whitecaps sufre, pero consigue pase en Concacaf! Con goles de Cabrera y Berhalter, Vancouver derrota 2-0 a Cartaginés en la primera ronda de Concacaf Champions Cup.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Vancouver Whitecaps le sufre, pero avanza en Concacaf

Vancouver Whitecaps avanza a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup al derrotar 2-0 al Cartaginés de Costa Rica, pero el triunfo no fue nada sencillo, el cuadro de la MLS sufrió de más en la serie.

PUBLICIDAD

En el encuentro de ida empataron sin goles y en la vuelta los tantos cayeron en la parte complementaria, cuando Whitecaps hizo ajustes con el ingreso de Thomas Müller, quien marcó diferencia en el partido.

Vancouver perdió una clara oportunidad de abrir el marcador en el primer tiempo, cuando el árbitro central Marco Antonio Ortiz marcó polémico penal a favor de los canadienses. Brian White lo ejecutó, pero el arquero Kevin Briseño controló el disparo.

La incorporación de Thomas Müller en el segundo tiempo vino a darle otra cara al cuadro de la MLS. De inmediato la presencia del futbolista alemán marcó diferencia y en un remate de cabeza estuvo a punto de abrirse el marcador, el poste le negó el gol.

En cobro de tiro de esquina a favor de Whitecaps, el esférico le quedó a Kenji Cabrera, quien no dudó para meter potente disparo al arco del Cartaginés, para el 1-0 en el marcador.

Con un Cartaginés volcado al ataque, Vancouver aprovechó espacios y Sebastian Berhalter sacó potente disparo, imposible para el guardameta del Cartaginés, el 2-0 del Whitecaps.