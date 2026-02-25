    Vancouver Whitecaps

    ¡Vancouver Whitecaps sufre, pero consigue pase en Concacaf!

    Con goles de Cabrera y Berhalter, Vancouver derrota 2-0 a Cartaginés en la primera ronda de Concacaf Champions Cup.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Vancouver Whitecaps le sufre, pero avanza en Concacaf

    Vancouver Whitecaps avanza a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup al derrotar 2-0 al Cartaginés de Costa Rica, pero el triunfo no fue nada sencillo, el cuadro de la MLS sufrió de más en la serie.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    Resumen | Vancouver Whitecaps le sufre, pero avanza en Concacaf
    7:00

    Resumen | Vancouver Whitecaps le sufre, pero avanza en Concacaf

    Concacaf Champions Cup
    ¡Vancover sentencia la serie! Berhalter manda bombazo al arco de Cartaginés
    1:31

    ¡Vancover sentencia la serie! Berhalter manda bombazo al arco de Cartaginés

    Concacaf Champions Cup
    ¡Cartaginés se pierde el empate! Marcelo Pereira no impacta el esférico
    1:33

    ¡Cartaginés se pierde el empate! Marcelo Pereira no impacta el esférico

    Concacaf Champions Cup
    ¡Llegó el invitado! Kenji Cabrera en el contraremate fusila al guardameta
    2:19

    ¡Llegó el invitado! Kenji Cabrera en el contraremate fusila al guardameta

    Concacaf Champions Cup
    ¡El poste le niega el gol a Thomas Müller! Vancouver está encima
    1:33

    ¡El poste le niega el gol a Thomas Müller! Vancouver está encima

    Concacaf Champions Cup
    ¡Kevin Briseño se viste de héroe! Le detiene penal a Brian White
    2:57

    ¡Kevin Briseño se viste de héroe! Le detiene penal a Brian White

    Concacaf Champions Cup
    ¡Se salva Cartaginés! White dispara y Barahona rechaza
    1:33

    ¡Se salva Cartaginés! White dispara y Barahona rechaza

    Concacaf Champions Cup
    ¡EN VIVO! Arranca el partido Vancouver vs. Cartaginés en Concacaf
    0:35

    ¡EN VIVO! Arranca el partido Vancouver vs. Cartaginés en Concacaf

    Concacaf Champions Cup
    Resumen | Cincinnati golea en Concacaf y enfrentará a Tigres
    8:00

    Resumen | Cincinnati golea en Concacaf y enfrentará a Tigres

    Concacaf Champions Cup
    ¡Cincinnati sella su pase a siguiente ronda en Concacaf!
    1 mins

    ¡Cincinnati sella su pase a siguiente ronda en Concacaf!

    Concacaf Champions Cup

    En el encuentro de ida empataron sin goles y en la vuelta los tantos cayeron en la parte complementaria, cuando Whitecaps hizo ajustes con el ingreso de Thomas Müller, quien marcó diferencia en el partido.

    Vancouver perdió una clara oportunidad de abrir el marcador en el primer tiempo, cuando el árbitro central Marco Antonio Ortiz marcó polémico penal a favor de los canadienses. Brian White lo ejecutó, pero el arquero Kevin Briseño controló el disparo.

    La incorporación de Thomas Müller en el segundo tiempo vino a darle otra cara al cuadro de la MLS. De inmediato la presencia del futbolista alemán marcó diferencia y en un remate de cabeza estuvo a punto de abrirse el marcador, el poste le negó el gol.

    En cobro de tiro de esquina a favor de Whitecaps, el esférico le quedó a Kenji Cabrera, quien no dudó para meter potente disparo al arco del Cartaginés, para el 1-0 en el marcador.

    Con un Cartaginés volcado al ataque, Vancouver aprovechó espacios y Sebastian Berhalter sacó potente disparo, imposible para el guardameta del Cartaginés, el 2-0 del Whitecaps.

    Con el resultado 2-0, Whitecaps enfrentará a Seattle Sounders en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    Relacionados:
    Vancouver WhitecapsCartaginésFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX