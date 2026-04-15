Cruz Azul Erik Lira revela humilde gesto Heung-min Son tras eliminar a Cruz Azul El surcoreano de LAFC volverá a México en el verano para jugar la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Video Erik Lira revela el humilde gesto que Heung-min Son tuvo con él

Erik Lira reveló el humilde gesto que tuvo Heung-min Son tras la eliminación de Cruz Azul ante LAFC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Luego de respaldar a Nicolás Larcamón ante los medios de comunicación, el futbolista mexicano de La Máquina contó que, al término del partido en el Estadio Cuauhtémoc, el surcoreano se acercó a él para dedicarle unas palabras.

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“La verdad me cayó muy bien, se me acercó al final, me dio unas palabras de ánimo, me dijo que nos veíamos en el Mundial si Dios quiere. Me gusta mucho que alguien tan importante, a nivel mundial en el futbol, me reconozca como jugador y persona”, mencionó Lira en la zona mixta tras el empate de 1-1 entre Cruz Azul y LAFC.

Heung-min Son volvió a conectar con la afición mexicana y no solo por el gesto con Lira, el surcoreano fue tendencia en redes sociales por su reacción al conocer el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Son enfrentará a México en el Mundial 2026

Cabe recordar que, Heung-min Son volverá a México en el verano para disputar la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Corea del Sur debutará en la Copa del Mundo ante Chequia el próximo 11 de junio y posteriormente se medirá a la Selección Mexicana el 18 de junio, ambos partidos se disputarán en Guadalajara.

El conjunto asiático cerrará la Fase de Grupos contra Sudáfrica el 24 de junio en Monterrey.