LAFC Concacaf Champions Cup: Inesperada reacción de Son Heung-min al conocer el Estadio Cuauhtémoc Heung-min se hizo viral de inmediato con lo que dijo al pisar la cancha de Puebla previo al encuentro del LAFC ante Cruz Azul.

Video Épico: La reacción de Son al conocer el Estadio Cuauhtémoc

Una reacción que pocos esperaban en el Estadio Cuauhtémoc, de la ciudad de Puebla, México , se dio al momento de que el jugador del LAFC, Son Heung-min, saltó a la cancha para el reconocimiento de la misma.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en un video difundido por el mismo equipo, se puede apreciar a Son Heung-min al momento de subir la escalinata que conduce a la cancha que se queda realmente impresionado al ver el Estadio Cuauhtémoc por dentro.

Después de admitir que sintió algo de frío, al momento de asomarse simplemente se quedó casi sin palabras y lo único que pudo expresar ante su asombro fue un "uh, cool stadium" ("qué padre estadio").

El video se hizo viral en cuestión de minutos debido a que no se esperaba una reacción así por parte de la estrella del LAFC de la MLS de los Estados Unidos, tomando en cuenta que está acostumbrado a jugar en grandes estadios.