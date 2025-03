"No fue lo peor que me pasó anoche, me da mucha vergüenza, pero tengo que decir que un aficionado metió su mano prácticamente en mi cuerpo, en zonas muy íntimas y me da mucha tristeza decir esto, porque sigue pasando, pero no voy a hacer un drama de esa situación".

"Hubo gente muy positiva, otros que me reclamaban, que me decían vendido con una billetera en la mano, está bien, si me dicen vendido no pasa nada, yo entiendo perfectamente bien en dónde estoy parado y qué tipo de decisiones he tomado en mi vida en los últimos meses como para que mucha gente diga eso, no pasa nada , pero la agresión no, me parece que no".