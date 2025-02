La Concacaf dio a conocer este viernes las fechas y los horarios de los partidos de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2025, fase que dará inicio el próximo martes 4 de marzo.

“Las ocho series de ida y vuelta, entre los 11 ganadores de la Ronda Uno, los tres ganadores de las copas regionales de la Confederación, Columbus Crew (USA), LD Alajuelense (CRC) y Cavalier FC (JAM), y los campeones de la MLS, LA Galaxy (USA) y la Liga MX, Club América (MEX), están programadas para las dos primeras semanas de marzo”, informa la Concacaf.

Los enfrentamientos para los Octavos de Final y el camino de cada club hasta la Final se definieron en el sorteo oficial, y quedaron de la siguiente manera:

Enfrentamiento 1: Columbus Crew (USA) vs LAFC (USA)

Enfrentamiento 2: Cavalier FC (JAM) vs Inter Miami FC (USA)

Enfrentamiento 3: CF Monterrey (MEX) vs Vancouver Whitecaps FC (CAN)

Enfrentamiento 4: LD Alajuelense (CRC) vs Pumas UNAM (MEX)

Enfrentamiento 5: Club América (MEX) vs CD Guadalajara (MEX)

Enfrentamiento 6: Cruz Azul (MEX) vs Seattle Sounders FC (USA)

Enfrentamiento 7: Tigres UANL (MEX) vs FC Cincinnati (USA)

Enfrentamiento 8: LA Galaxy (USA) vs CS Herediano (CRC)

Fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concachampions 2025:

Partidos de Ida

Martes 4 de marzo

18:30 (18:30) FC Cincinnati vs Tigres UANL – TQL Stadium, Cincinnati, OH, USA

20:30 (19:30) Pumas UNAM vs LD Alajuelense - Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, MEX

22:30 (19:30) Los Angeles FC vs Columbus Crew - BMO Stadium, Los Angeles, CA, USA

Miércoles 5 de marzo:

20:30 (19:30) CD Guadalajara vs Club América - Estadio Akron, Guadalajara, MEX

20:30 (19:30) CS Herediano vs Los Angeles Galaxy – Estadio Fello Meza, Cartago, CRC

22:30 (19:30) Seattle Sounders FC vs Cruz Azul – Lumen Field, Seattle, WA, USA

22:30 (19:30) Vancouver Whitecaps FC vs CF Monterrey – BC Place, Vancouver, BC, CAN

Jueves 6 de marzo:

20:00 (20:00) Inter Miami CF vs Cavalier FC – Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL, USA

Partidos de Vuelta

Martes, 11 de marzo:

20:30 (18:30) Cruz Azul vs Seattle Sounders FC - Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, MEX

20:30 (20:30) Columbus Crew vs Los Angeles FC – Lower.com Field, Columbus, OH, USA

22:30 (20:30) Tigres UANL vs FC Cincinnati – Estadio Universitario, Monterrey, MEX

Miércoles 12 de marzo:

20:30 (18:30) CF Monterrey vs Vancouver Whitecaps FC – Estadio Corona, Torreón, MEX

22:30 (19:30) Los Angeles Galaxy vs CS Herediano – Dignity Health Sports Park, Carson, CA, USA

22:30 (20:30) Club América vs CD Guadalajara– Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, MEX

Jueves 13 de marzo:

20:00 (19:00) Cavalier FC vs Inter Miami CF – National Stadium, Kingston, JAM

22:00 (20:00) LD Alajuelense vs Pumas UNAM – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

El ganador en el marcador global tras los juegos de ida vuelta en cada serie avanzará a los Cuartos de Final, fase que está programada para principios de abril, seguidos de las Semifinales a finales de abril y principios de mayo, y la gran Final que se jugará el domingo 1 de junio.