Toluca Concacaf Champions Cup: Toluca vs. LA Galaxy, ¿quién tiene la mejor plantilla en 2026? El miércoles 8, los Diablos Rojos reciben a los angelinos en el Infierno.

Video Concacaf Champions Cup: Toluca vs. LA Galaxy, ¿quién tiene la mejor plantilla?

Los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 enfrentan a dos plantillas de lujo cuando los actuales bicampeones de México, Toluca, y el LA Galaxy de la MLS se midan en el Estadio Nemesio Diez.

El Infierno será testigo del choque entre Marco Reus y Paulinho, los mejores representantes de sus respectivas plantillas, pero Toluca tiene una ventaja sobre el club de la MLS.

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¿CUÁNTO VALEN LAS PLANTILLAS DE TOLUCA Y LA GALAXY?

Y es que el valor total del equipo de los Diablos asciende a 84.95 millones de euros (1,600 millones de pesos mexicanos) para la temporada 2025/2026, según, Transfermarkt.

El Club Deportivo Toluca es de los equipos con mayor valor de mercado en la Liga MX y su plantilla destaca por contar con un promedio de edad de 27.3 años.

En cuanto al LA Galaxy, su valor total es de aproximadamente 60.15 millones de euros (1,300 millones de pesos) y una media de edad de 26.2 años.

Marcel Ruiz con un valor de 10 millones de euros. Le sigue Alexis Vega con 9 millones mientras que Paulinho aparece hasta quinto lugar con 6 millones.

Los angelinos tienen a Riqui Puig con un valor en el marcado de 18 millones de euros seguidos del brasileño-portugués Gabriel Pec con 7 millones. Marco Reus ni siquiera está en el top 10 con apenas 1.8 millones.