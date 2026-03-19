Toluca Mohamed deja 'raspón' al San Diego y señala que Toluca pudo meter 10 goles El 'Turco' deja en claro que hay "mucha diferencia" entre los Diablos Rojos y el San Diego en la Concacaf Champions Cup.

Video Mohamed asegura que Toluca no fue contundente, si no habría anotado 10

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, dejó en claro que su equipo pudo anotar incluso hasta "10 goles" ante el San Diego en la Concacaf Champions Cup, serie en donde los Diablos Rojos acabaron por arrasar a la escuadra de la MLS.

En conferencia de prensa posterior al partido de vuelta de Octavos de Final, el 'Turco' dejó fuerte mensaje al aseñalar que los Diablos Rojos demostraron que hay mucha diferencia respecto a la escuadra de la MLS.

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"Contundentes no fuimos, si no, terminaba 10-0, fácil, para empezar a hablar. Cuando vinimos del partido pasado dijimos que fue un accidente, no nos adaptamos a la cancha, nos golpeó lo de Marcel, quedó demostrado. Luego dijimos que había qué demostrar y no hablar tanto.

"Ellos después de ganar dieron la sensación de serie liquidada, nosotros somos respetuosos cuando pasa un resultado, sabíamos que lo definíamos en casa, aquí somos fuertes y quedó demostrado que hay diferencia entre uno y otro", agregó.

El 'Turco' Mohamed confió en que Helinho y Nico Castro, elementos que encendieron las alarmas, no tengan lesiones de gravedad, especialmente el lateral, quien pidió el cambio por una sobrecarga.