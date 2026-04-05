Toluca Historial de enfrentamientos y cómo llegan Toluca vs. LA Galaxy El futbol ha provocado un solo enfrentamiento entre estos dos equipos, aunque en esa ocasión fue en una final y este fue el resultado.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Historial de enfrentamientos y cómo llegan Toluca vs. LA Galaxy

Los Diablos Rojos del Toluca apuntan a un título internacional, tras la obtención de los últimos dos torneos en la Liga MX. El estadio Nemesio Diez será el escenario para el partido de ida entre los Escarlatas y el LA Galaxy dentro de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El compromiso está programado para el próximo miércoles 8 de abril a las 21:00 horas en el Centro de México, (23:00 ET y 20:00 PT en los Estados Unidos).

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Toluca llega a esta instancia tras doblegar a San Diego FC y LA Galaxy le pasó por encima al Mount Pleasant de Jamaica.

Historial de enfrentamientos entre Toluca vs. LA Galaxy

En una sola ocasión Toluca y LA Galaxy se han enfrentado y fue en la Campeones Cup 2025, donde los Diablos Rojos vinieron de atrás para doblegar 3-1 al cuadro de la MLS. Los goles de los Escarlatas fueron de Nico Castro, Maximiliano Araujo y Federico Pereira.

Toluca de esta forma conseguía un título internacional de la mano de Antonio ‘Turco’ Mohamed, tras una sequía de 22 años.