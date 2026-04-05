Historial de enfrentamientos y cómo llegan Toluca vs. LA Galaxy
El futbol ha provocado un solo enfrentamiento entre estos dos equipos, aunque en esa ocasión fue en una final y este fue el resultado.
Los Diablos Rojos del Toluca apuntan a un título internacional, tras la obtención de los últimos dos torneos en la Liga MX. El estadio Nemesio Diez será el escenario para el partido de ida entre los Escarlatas y el LA Galaxy dentro de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.
El compromiso está programado para el próximo miércoles 8 de abril a las 21:00 horas en el Centro de México, (23:00 ET y 20:00 PT en los Estados Unidos).
Toluca llega a esta instancia tras doblegar a San Diego FC y LA Galaxy le pasó por encima al Mount Pleasant de Jamaica.
Historial de enfrentamientos entre Toluca vs. LA Galaxy
En una sola ocasión Toluca y LA Galaxy se han enfrentado y fue en la Campeones Cup 2025, donde los Diablos Rojos vinieron de atrás para doblegar 3-1 al cuadro de la MLS. Los goles de los Escarlatas fueron de Nico Castro, Maximiliano Araujo y Federico Pereira.
Toluca de esta forma conseguía un título internacional de la mano de Antonio ‘Turco’ Mohamed, tras una sequía de 22 años.
Los Diablos Rojos son terceros en el Clausura 2026 con 26 puntos y LA Galaxy ocupa la décima posición en la Conferencia del Oeste con cinco unidades.