"No es un tema de solo guardar un cero atrás, no lo vi de esa manera, también el rival cuenta y tiene una buena posesión de balón, organiza bien su parte defensiva, hay que organizarse bien, después con la pelota, me parece que nos faltó precisión, perdíamos muy rápido, no era la intención principal no es destruir, si podía quedarme con la pelota y jugar es lo ideal.