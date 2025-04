Álvaro Fidalgo tras empate ante Cruz Azul: “No ir a empatar, sería un error”

Por otra parte, Fidalgo piensa en el jugo de vuelta y afirmó que América no debe pensar en el empate que le dé el pase a la semifinal, tienen que ir a ganar.

"No he podido platicar nada, habrá qué hablar y materializar las ocasiones, más allá de que cualquier empate con goles es a favor nuestro, no ir a empatar, ir a ganar, hacer un gran partido, estará bueno".