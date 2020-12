Marcus Thuram recibe fuerte multa económica tras escupir a un rival

El francés reconoció haber escupido el sábado "no de forma intencionada" en la cara de su rival del club Hoffenheim , Stefan Posch , en el partido de Bundesliga perdido por 2-1 por el Borussia Mönchengladbach.

"Creo lo que me dice ya que ha tenido hasta ahora un comportamiento irreprochable", añadió el director deportivo en el texto que emitió el Gladbach este domingo a primera hora.

"Lo que pasó no corresponde a mi temperamento y no habría debido producirse nunca. He reaccionado mal ante un rival", explicó, afirmando de nuevo que se trataba de un "accidente".