"La Federación Alemana de Futbol se posiciona claramente contra el concepto de una Superliga Europea. En el futbol, el rendimiento deportivo está en el corazón de todo. Los intereses económicos de algunos clubes no deben prevalecer sobre la solidaridad que se practica en el futbol. Cada club deberá decidir si quiere continuar formando parte del futbol solidario o con sus propios intereses egoístas, fuera de la UEFA y de las federaciones nacionales de futbol. La DFB apoya por lo tanto claramente la firme declaración conjunta de la UEFA con las ligas y las federaciones nacionales de Inglaterra, Italia y España", se lee en el comunicado de prensa.

Watzke afirmó, asimismo, que el Bayern Munich, que por el momento no se ha pronunciado sobre este asunto, también estaba al “cien por cien” de acuerdo con la apuesta conjunta de la ECA de mantenerse dentro del marco de la UEFA .

PORTO Y FEDERACIÓN PORTUGUESA TAMBIÉN DICEN "NO" A LA SUPERLIGA

"Hubo contactos informales pero no antendimos por dos razones. Primero, la UE no permite que haya un circuito cerrado como la NBA. En segundo lugar, al estar nuestra federación en contra y formar parte de la UEFA. Si esto sigue adelante, la UEFA no acabará y tendrá sus competiciones. Estamos en la Champions y esperamos seguir muchos años", aseguró Pinto da Costa, presidente del Porto.