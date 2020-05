La Bundesliga hizo oficial que regresa a la actividad el 16 de mayo y también reveló el calendario para lo que resta de la temporada 2019-2020.

Los partidos que se jugarán ese sábado 16 de mayo son: Dortmund vs. Schalke, Leipzig vs. Freiburg, Hoffenheim vs. Hertha, Düsseldorf vs. Paderborn, Augsburg vs. Wolfsburgo, y Frankfurt vs Gladbach.

Por su parte, el domingo 17 de mayo jugarám el Fc Köln contra el Mainz y el Union Berlin frente al Bayern Munich. El lunes 18 cierran la jornada Werder Bremen ante el Bayer Leverkusen.



Así lo informó este jueves el director de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Christian Seifert, después de una teleconferencia con los 36 equipos de la primera y la segunda Bundesliga.

"No serán partidos normales. Seguirán marcados por la crisis del coronavirus. Sabemos que jugamos bajo observación y bajo ciertas condiciones", dijo Seifert, que llamó a respetar las reglas fijadas en el plan de higiene de la DFL para prevenir contagios.

La liga alemana recibió aprobación para volver el miércoles por parte del gobierno.

La Bundesliga es la primera liga europa en regresar tras la pausa por la cuarentena debido al coronavirus, sin embargo, Turquía, Croacia, Hungría y Serbia también tienen fechas para regresar.

La temporada 2019-2020 de la Bundesliga se detuvo luego de 25 partidos disputados y con Bayern Munich como líder con 55 puntos. Borussia Dortmund y Leipzig le siguen con 51 y 50 unidades, respectivamente.

Aquí el calendario completo de la Bundesliga:

Jornada 27:

22 de mayo:

Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer 04 Leverkusen

VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund

Hertha BSC 1 vs FC Union Berlin

Mainz 05 vs RB Leipzig

Freiburgo vs. Werder Bremen

Schalke 04 vs. Augsburg

FC Köln vs. Fortuna Düsseldorf

Paderborn vs. Hoffenheim

Jornada 28

26 de mayo:

Borussia Dortmund vs. Bayern Munich

RB Leipzig vs. Hertha BSC

Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt vs. Freiburg

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim vs. FC Köln

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04

Augsburg vs. Paderborn 07

FC Union Berlin vs. Mainz 05

Jornada 29:

29 de mayo:

Bayern Munich vs. Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin

Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt

Hertha BSC vs. Augsburg

Mainz 05 vs. Hoffenheim

Freiburg vs. Bayer 04 Leverkusen

Schalke 04 vs. Werder Bremen

FC Köln vs. RB Leipzig

Paderborn vs. Borussia Dortmund

Jornada 30:

3 de junio:

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt

5 de junio:

Borussia Dortmund vs. Hertha BSC

RB Leipzig vs. Paderborn

Bayer 04 Leverkusen vs. Bayern Munich

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05

Werder Bremen vs. Wolfsburg

Fortuna Düsseldorf vs. Hoffenheim

Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach

Augsburg vs. FC Köln

Union Berlin vs. Schalke 04

Jornada 31

Junio 12:

Bayern Munich vs. Borussia Mönchengladbach

Wolfsburg vs. Freiburg

Hoffenheim vs. RB Leipzig

Fortuna Düsseldorf vs. Borussia Dortmund

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt

Mainz 05 vs. Augsburg

Schalke 04 vs. Bayer 04 Leverkusen

FC Köln vs. Union Berlin

Paderborn vs. Werder Bremen

Jornada 32

Junio 17:

Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05

RB Leipzig vs. Fortuna Düsseldorf

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Köln

Borussia Mönchengladbach vs. Wolfsburg

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04

Werder Bremen vs. Bayern Munich

Freiburg vs. Hertha BSC

Augsburg vs. Hoffenheim

Union Berlin vs. Paderborn

Jornada 33

Junio 20:

Bayern Munich vs. Freiburg

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund

Hoffenheim vs. FC Union Berlin

Fortuna Düsseldorf vs. Augsburg

Hertha BSC vs. Bayer 04 Leverkusen

Mainz 05 vs. Werder Bremen

Schalke vs. Wolfsburg

FC Köln vs. Eintracht Frankfurt

Paderborn vs. Borussia Mönchengladbach

Jornada 34

Junio 27:

Borussia Dortmund vs. Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen vs. Mainz 05

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC

Wolfsburg vs. Bayern Munich

Eintracht Frankfurt vs. Paderborn

Werder Bremen vs. FC Köln

Freiburg vs. Schalke 04

Augsburg vs. RB Leipzig

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf