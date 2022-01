Barcelona y Real Madrid abren el telón de una polémica Supercopa de España

"Para mí no tiene sentido. Es un campeonato que se juega en nuestro país e ir a otro país no tiene mayor recorrido. No tiene sentido irse hasta allí para jugar. El futbol ha cambiado porque ya no se piensa en el aficionado. Nos hemos olvidado de lo básico. Ahora valen los patrocinios y generar. Nos hemos olvidado de disfrutar de la familia y de los horarios cómodos para todos. De cuando yo empecé a ahora ha cambiado mucho y me da pena, dijo Raúl García, delantero del Athletic Bilbao el pasado lunes.