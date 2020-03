“Lo que sí creo y esta es mi verdad y versión es que nos están queriendo controlar, manipular y mantener en un estado totalmente aislado a la realidad sin tener el método para controlar el virus. Yo, no me la creo y por eso estoy en contra del sistema, de todos los sistemas”.

“¿En qué mundo creen ustedes que estamos viviendo? Yo no me creo posible que un murciélago y una serpiente tenían tantos deseos sexuales que decidieron incursionar para crear un virus que ataque a la humanidad, no creo que los mismos actores estén queriendo tener relaciones sexuales otra vez para experimentar el antídoto que nos pueda curar del virus”.

“No puedo llegar al grado de entender que mi vida no me pertenezca ni en lo más mínimo, que mi vida sea controlada por terceros y directamente por un virus que ataca a nivel mundial, que deba permanecer en casa como un esclavo dejando de hacer lo que me apetece, que deba quedarme en casa para no ser contagiado y a la vez no contagiar a los demás”.