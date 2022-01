Árbitro revela que Marcelo le dijo "eres muy malo" tras expulsarlo en la Copa del Rey

Antes de finalizar el disputado encuentro, al minuto 120, el árbitro también expulsó a Pere Milla del Elche por segunda amonestación: "Tras advertirle en varias ocasiones de que cesase sus protestas y decirle que no me gritara, se dirigió a mí en los siguientes términos 'te grito porque me da la gana'", relató Figueroa.