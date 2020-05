Andrés Iniesta, el talentoso y humilde: "Más que héroe, soy privilegiado"

Si hay algo que caracteriza a Andrés Iniesta , por encima de su talento, es la humildad, misma que lo hace mantener los pies en el suelo y no sentirse héroe pese a ser campeón con Barcelona y España.

"El título no es tanto del héroe que imaginamos, sino de decir un chico de un pueblo de Albacete, con dos mil habitantes, quién iba a decir que pudiese ser no importante, pero sí una pieza clave para la historia del Barcelona o de la selección. En ese sentido me considero, más que un héroe, un privilegiado".