Cristiano Ronaldo brilla con un doblete en amistoso ante el Almería

Video ¡On fire! CR7 brilla con un doblete en amistoso ante el Almería

Cristiano Ronaldo empezó encendido y desde la pretemporada está demostrando que llegó más afinado que nunca, pues marcó doblete en la derrota de su equipo, el Al-Nassr, por 3-2 ante el Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos.

El encuentro tuvo un arranque vertiginoso, con dos remontadas y gran intensidad. Sergio Arribas abrió el marcador para el conjunto de la Segunda División española a los cinco minutos, pero CR7 respondió con dos tantos para poner por delante a los saudíes antes del descanso.

El primero llegó al minuto 17, tras una combinación precisa en el área, y el segundo al 39 desde el punto de penalti tras una falta de Fernández. Con estos goles, CR7 suma cinco en apenas cuatro días, luego del hat-trick ante el Río Ave y en ocho tantos en los últimos cinco encuentros.

Sin embargo, la alegría para el Al Nassr duró poco. Justo antes del descanso, Adrián Embarba igualó con un disparo lejano que superó a Al-Aqidi. En el complemento, el Almería salió decidido y, al 61, Embarba volvió a aparecer en un contragolpe para sellar su doblete y devolver la ventaja al equipo local.