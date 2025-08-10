    Partidos Amistosos

    Cristiano Ronaldo brilla con un doblete en amistoso ante el Almería

    Aunque el Al-Nassr cayó 3-2 ante el equipo español, el crack luso marcó su quinto tanto en cuatro días.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡On fire! CR7 brilla con un doblete en amistoso ante el Almería

    Cristiano Ronaldo empezó encendido y desde la pretemporada está demostrando que llegó más afinado que nunca, pues marcó doblete en la derrota de su equipo, el Al-Nassr, por 3-2 ante el Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos.

    El encuentro tuvo un arranque vertiginoso, con dos remontadas y gran intensidad. Sergio Arribas abrió el marcador para el conjunto de la Segunda División española a los cinco minutos, pero CR7 respondió con dos tantos para poner por delante a los saudíes antes del descanso.

    El primero llegó al minuto 17, tras una combinación precisa en el área, y el segundo al 39 desde el punto de penalti tras una falta de Fernández. Con estos goles, CR7 suma cinco en apenas cuatro días, luego del hat-trick ante el Río Ave y en ocho tantos en los últimos cinco encuentros.

    Sin embargo, la alegría para el Al Nassr duró poco. Justo antes del descanso, Adrián Embarba igualó con un disparo lejano que superó a Al-Aqidi. En el complemento, el Almería salió decidido y, al 61, Embarba volvió a aparecer en un contragolpe para sellar su doblete y devolver la ventaja al equipo local.

    El portero Al-Aqidi fue exigido en varias oportunidades, deteniendo remates de Nico Melamed, Chumi y Soko. A pesar de múltiples cambios tácticos, el Al-Nassr no logró romper la defensa rival y cerró el amistoso con sensaciones mixtas,pues el equipo cayó pero su goleador sigue más vigente que nunca.

    Relacionados:
    Partidos AmistososAl-NassrCristiano RonaldoAlmería