    Partidos Amistosos

    Brasil muestra su mejor cara y aplasta a Corea del Sur en amistoso

    Con dobletes de Estevao y Rodrygo y un tanto de Vini Jr., los de Carlo Ancelotti golearon a los asiáticos.

    Por:
    Jaime Bernal.
    La verdadera razón por la que Ancelotti no convocó a Neymar

    La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, firmó una contundente victoria 0-5 ante Corea del Sur en un amistoso que refuerza su condición de candidata al Mundial 2026. Más allá del resultado, las sensaciones seguramente dejaron satisfecho al técnico italiano.

    ‘Carletto’ rindió homenaje a Pelé —la ‘Canarinha’ lució una escarapela por el 85 aniversario del nacimiento del astro— con un esquema ofensivo lleno de presencia madridista. Casemiro, ahora en el Manchester United, compartió protagonismo con Eder Militao, Rodrygo y Vinicius.

    Brasil mostró una presión colectiva intensa y movilidad constante en ataque, con Vinicius, Rodrygo Cunha y Estevao destacando por su dinámica. A los 13 minutos, Estevao abrió el marcador tras una gran asistencia de Bruno Guimaraes. Luego, Rodrygo amplió la cuenta en el 42’ con una jugada colectiva junto a Vinicius y Casemiro, regresando al gol con su país después de más de un año.

    En la segunda mitad, Estevao Willian aprovechó un error de Kim Min-jae al 48’ para el tercero, y apenas un minuto después Rodrygo completó su doblete tras una recuperación de Casemiro.

    En el 77’, a la contra, llegó la ‘manita’: Cunha lanzó a Vinicius y el madridista, con tiempo y espacio, gambeteó a Kim Ju-sung antes de definir ante Jo Hyeonwoo.

    Fue su último servicio antes de dejar el campo a Richarlison. Sonreía Vini, sonreía Ancelotti... y sonríe Brasil.

