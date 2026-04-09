    Futbol

    América Femenil vs. Palmeiras, dónde ver el partido del Teal Rising Cup

    Las Águilas tendrán un gran juego en Kansas City dentro de un torneo internacional.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Con el fin de incrementar el nivel del equipo, Club América Femenil tendrá participación en el Torneo Teal Rising Cup que se disputará en los Estados Unidos.

    El primer encuentro que sostendrán será ante el Palmeiras de Brasil, juego del que hay gran ilusión y compromiso por parte del plantel y del técnico Ángel Villacampa quien habló previo al gran juego.

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    “Lo preparamos con mucha ilusión, sobre todo sabiendo a qué rivales vamos a enfrentar, más importante es el partido inmediato que mañana ante Palmeiras y lo único que queremos es hacer un gran torneo”.

    Este cuadrangular se disputará en semifinales, donde el otro encuentro será ente el Corinthians y el Kansas City Current.

    Horario y dónde ver el partido del América Femenil y Palmeiras

    • Fecha: El partido será el próximo jueves 9 de abril en Kansas City
    • Horario: El juego dará comienzo a las 16:03 horas del Centro de México.
    • Dónde ver: Este encuentro lo podrás ver en México a través de la señal de ViX.
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