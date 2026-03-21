El golazo de América que puede ser el mejor en la historia de la Queens League México
Fernanda Piña se lució con espectacular golazo en el triunfo de las Águilas.
En su segundo partido en la Queens League México, América ya anotó el que puede ser el mejor gol de la historia del torneo.
Y es que en la segunda jornada en donde las Águilas enfrentaron a las Galácticas, Fernanda Piña se lució con un golazo con una maniobra que dejó con la boca abierta a los presentes.
La futbolista, que tuvo un paso por la Liga MX Femenil, definió casi al estilo de escorpión invertido para mandar el esférico a las redes para su primer gol de la noche.
Dicha anotación sirvió para que América obtuviera su primer triunfo en la Queens League México al vencer a las Galácticas luego de debutar con derrota hace unos días.
Cabe destacar que las Águilas es uno de los equipo debutantes en este torneo que de poco a poco comienza a ganar popularidad entre los amantes del futbol.