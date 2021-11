ALLSTATE SUEÑO ALIANZA: RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN NYC

Brandon Loyola, Nicolás Rincón y Amelia Mundo se destacaron entre más de 580 jóvenes que se presentaron a las pruebas ante la mirada de visores de equipos de la Liga MX como América, Chivas y Necaxa, así como de New York Red Bulls, NYCFC, New England Revolution y Columbus Crew de la MLS; Queensboro FC y North Carolina FC de la USL además de la Selección Mexicana y US Soccer.