"Tuve una descarga eléctrica que entró por la cabeza y me salió por el pie izquierdo, Gracias Dios estoy bien, sano y salvo y con vida que es lo importante. Resulta que mi pie izquierdo quedó hecho trizas el cirujano y los doctores, como deben de ser, fueron sinceros y directos conmigo y mis papás... nos dijeron que me tenían que amputar el pie porque estaba demasiado infectado y si no se operaba pondría en riesgo mi vida.