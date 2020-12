Carlos Salcido reveló que estuvo cerca de jugar con el Liverpool

“Cuando llegué a Inglaterra, mi liga favorita, estuve muy cerca de fichar por Liverpool, no fiché por Liverpool y me fui a Fulham y siempre mi sueño fue jugar en Liverpool, porque jugué en contra de Liverpool y sabía exactamente el estadio, todo lo que pasaba y estuve muy cerca. Es uno de los equipos a los que apoyo en Champions. Me quedé con esa espinita porque Liverpool fichó al lateral izquierdo del Fulham y ya no pude”.