América Femenil anuncia renovación de jugadoras en partido ante Tigres
Las Águilas y Amazonas protagonizarán el partido más atractivo de la Jornada 15 este viernes.
América Femenil anunció una sorpresa para el partido de este viernes ante Tigres correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 de Liga MX Femenil.
Las Águilas renovarán a dos jugadoras clave en su plantilla y con mayor trayectoria en la institución durante el partido ante las Amazonas y con el apoyo de la afición que acudirá al Estadio Ciudad de los Deportes.
América llega al partido ante Tigres con una racha positiva de cinco partidos sin conocer la derrota de los cuales tres han sido victorias de manera consecutiva.
En la tabla general, las Águilas se posicionan en la tercer puesto con 32 puntos, producto de 10 encuentros ganados, dos empatados y dos perdidos. En cuanto a anotaciones, se registran 47 goles a favor y 17 en contra.
Tigres es el actual líder de la Liga MX con 35 puntos con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos.
VENTA ESPECIAL DE BOLETOS PARA EL PARTIDO AMÉRICA VS. TIGRES
Venta de boletos: La venta en línea se ha manejado a través de la plataforma Ticketmaster. La venta en taquilla (Puertas 10 y 15) estará disponible el mismo viernes 10 de octubre a partir de las 16:00 horas.
Precio especial de aniversario: Pensando en la afición, se lanzó una promoción especial de aniversario con un costo de $109 MXN para la zona Plateas.
Incentivo familiar (niños gratis): La entrada será gratuita para niñas y niños (menores de 13 años) que acudan portando la playera oficial del Club. Esta cortesía está limitada a 3,000 entradas. Los menores deberán ingresar acompañados de un adulto (máximo 2 niños por adulto), con acceso por las Puertas 10 al 17 del escenario deportivo.