Liga MX Femenil Pachuca saca importante triunfo ante Pumas y empuja por la cima de la Liga MX Femenil La Jornada 13 de la Liga MX Femenil continúa con este emocionante duelo del Clausura 2026.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Resumen | Pumas cae ante Pachuca que pierde Chinwendu por lesión

Pachuca le pegó 1-2 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario dentro de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

El duelo resultó entretenido y accidentado a tal grado de que Chinwendu Ihezuo, delantera nigeriana de las de la Bella Airosa, salió lesionada (con una posible fractura en un tobillo) tras un choque aparatoso con la arquera Wendy Toledo.

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Los goles del partido fueron obra de Abril Fragoso, a los 7 minutos, y Aline Gomes, a los 67, por la visitantes. Mientras por las universitarias marcó Angelina Hix, a los 43.

Fue un juego entretenido y con llegadas a ambos arcos que incluso sobre el tiempo mantuvo la posible tensión de más anotaciones.

Con este resultado, Pumas se quedó con 17 puntos y se aleja de la posibilidad de acceder a la Liguilla, mientras Pachuca alcanzó 30 unidades y se mantiene en lo más alto y a falta del resto de la jornada es segundo de la competencia.

Aquí las incidencias del partido:

- Arranca el partido

- A los 7 minutos del partido, Abril Fragoso pone al frente a las Tuzas con un potente cabezazo sola en el área de Pumas.

Video ¡Gol de Pachuca! Cabeazo letal de Abril Fragoso para el 1-0 sobre Pumas

- A los 10 minutos, Pumas intenta reaccionar con un disparo de Alexa Huerta que ataja Esthefanny Barreras.

- A los 43 minutos, Pumas iguala el partido con un golazo de Angelina Hix en un tiro-centro.

Video ¡Pumas lo empata! Hix sorprende a primer poste de Tuzas para el 1-1

- A los 45 minutos, Chinwendu Ihezuo sufre una aparatosa lesión tras un choque con la arquera de Pumas.

Video ¡Imagen dramática! Chinwendu sale lesionada tras un choque con Toledo

- Ya en la segunda mitad, a los 67 minutos, Aline Gomes pone al frente a las Tuzas.