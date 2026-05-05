Liga MX Femenil Horarios y fechas de partidos de Semifinales de la Liga MX Femenil Las eliminatoras ya tienen su agenda para luchar por el pase a la Final del futbol femenino en México.

Video Liga MX Femenil: Horarios y fechas de Semifinales de la Liguilla Clausura 2026

Las Semifinales de la Liga MX Femenil en la Liguilla del Clausura 2026 ya tienen fechas y horarios oficiales tras el comunicado emitido este martes 5 de mayo.

Cabe recordar que las eliminatorias por el pase a la Final quedaron de la siguiente manera: América vs. Toluca y Rayadas vs. Pachuca. América clasificó como primer lugar; Rayadas como sublíder, Pachuca en cuarto y Toluca como sexto lugar de la tabla.

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Tigres, actual campeón, fue eliminado a manos del Toluca, por lo que habrá nuevas monarcas del futbol mexicano femenino. El América ganó en Cuartos de Final a FC Juárez.

Rayadas dejó en el camino al Cruz Azul con una abultada goleada de 5-1 y Pachuca eliminó a las Chivas, con un 3-2 global.

Horarios y fechas de Semifinales de Liga MX Femenil



América (1), Rayadas (2), Pachuca (4) y Toluca (6) son las sobrevivientes en esta la etapa de Semifinales enfrentará al equipo que mejor terminó con el que peor se clasificó y al siguiente mejor de la tabla ante el penúltimo de la clasificación en esta etapa, por lo que quedó de esta manera:

América vs. Toluca

IDA: Jueves 7 de mayo, Estadio Nemesio Diez - 21:00 horas CT México y 23:00 horas ET Estados Unidos

VUELTA: Domingo 10 de mayo, Estadio Ciudad de los Deportes - 12:00 horas CT México y 14:00 horas ET Estados Unidos.

Rayadas vs. Pachuca