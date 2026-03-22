Chinwendu Ihezuo Chinwendu Ihezuo sufre una dramática lesión en el Pumas vs Pachuca femenil La futbolista nigeriana de las Tuzas chocó contra la portera universitaria y todo indica salió con fractura de un tobillo.

Por: Omar carrillo Síguenos en Google

Video ¡Imagen dramática! Chinwendu sale lesionada tras un choque con Toledo

Chinwendu Ihezuo, delantera de Tuzas, se perfiló al arco de Pumas sobre el minuto 45 del juego de la Jornada 13 del Clausura 2026. Lo hizo a toda velocidad y en la búsqueda del esférico chocó con la arquera Wendy Toledo.

La escena, totalmente futbolera, no parecía muy grave en un principio, pero de inmediato se pidieron las asistencias médicas por parte de las jugadoras de los equipos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en la repetición, se nota que a la salida de Wendy Toledo, la arquera de las universitarias se planta bien sobre el terreno de juego para detener el esférico tras el tiro de la jugadora nigeriana.

Pero su pie derecho se atora con el de la rival y genera una palanca inevitable, pero accidental y durante la transmisión del juego Sara Zetune señaló: "creo que es fractura del tobillo".

Habrá que esperar los estudios correspondientes y el comunicado oficial sobre el estado salud de la jugadoras africana.

El duelo entre Pumas y Pachuca finalizó con marcador 2-1 a favor de las visitantes con goles de Abril Fragoso y Aline Gomes. Mientras por las universitarias marcó Angelina Hix.