Rayadas le pone un freno a la Máquina y las elimina de la Liga MX Femenil
Con hat trick de Lucía García, Monterrey accede a Semifinales del Clausura 206, al golear 4-0 a Cruz Azul.
En la cancha del BBVA solo existió un equipo y ese fue Rayadas, que en un principio le costó trabajo el encontrar el gol, pero con el primero cayeron los demás y terminar goleando 4-0 a Cruz Azul y con eso obtener su invitación a la siguiente fase de la Liguilla.
El 1-0 por obra de Marcela Restrepo, quien sacó ventaja del servicio de su compañero para vencer Alex Godínez y el júbilo entre los aficionados de Monterrey.
El primero de Lucía García vendría al 53, tras una serie de rechazos la española se quedó frente al balón, para solo empujarlo y el 2-0 en el marcador. Las jugadoras Celestes reclamaban posición adelantada, que nunca existió.
Dos minutos después, de nuevo García con una magistral definición para batir a la guardameta de Cruz Azul, quien a pesar de estirarse no pudo hacer nada para evitar el 3-0.
El cuarto caería por un descuido defensivo Celeste, quien de nuevo Lucía García aprovechó para doblegar a la portera Alex Godínez.
El marcador ya no se movería, a pesar de que Cruz Azul tuvo el de la honra, pero no se concretó. Rayadas es la segunda invitada a la Liguilla de la Liga MX Femenil.