Liga MX Femenil Rayadas le pone un freno a la Máquina y las elimina de la Liga MX Femenil Con hat trick de Lucía García, Monterrey accede a Semifinales del Clausura 206, al golear 4-0 a Cruz Azul.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Rayadas le pone un 'freno' a la Máquina y las elimina de la Liguilla

En la cancha del BBVA solo existió un equipo y ese fue Rayadas, que en un principio le costó trabajo el encontrar el gol, pero con el primero cayeron los demás y terminar goleando 4-0 a Cruz Azul y con eso obtener su invitación a la siguiente fase de la Liguilla.

El 1-0 por obra de Marcela Restrepo, quien sacó ventaja del servicio de su compañero para vencer Alex Godínez y el júbilo entre los aficionados de Monterrey.

Video ¡Golazo de Marcela Restrepo que pone a Rayadas al frente en el marcador!

El primero de Lucía García vendría al 53, tras una serie de rechazos la española se quedó frente al balón, para solo empujarlo y el 2-0 en el marcador. Las jugadoras Celestes reclamaban posición adelantada, que nunca existió.

Video ¡Está adentro! Lucía García la manda al fondo del arco de Cruz Azul

Dos minutos después, de nuevo García con una magistral definición para batir a la guardameta de Cruz Azul, quien a pesar de estirarse no pudo hacer nada para evitar el 3-0.

Video ¡Magistral definición de Lucía García! Doblete para la jugadora de Rayadas

El cuarto caería por un descuido defensivo Celeste, quien de nuevo Lucía García aprovechó para doblegar a la portera Alex Godínez.

Video ¡Esto ya es goleada! Lucia Garcia marca hat-trick y el cuarto de Rayadas