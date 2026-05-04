Liga MX Femenil Así quedan las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil Las Amazonas quedan eliminadas de la competencia, ceden su campeonato y habrá nuevas campeonas en la Liga MX Femenil.

Video Resumen | América está en Semifinales de la Liga MX Femenil

Una vez concluida la etapa de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Tigres, actual campeón, fue eliminado a manos del Toluca, por lo que habrá nuevas monarcas del futbol mexicano femenino.

Ya solamente quedan cuatro equipos candidatos para el título del certamen: América, que clasificó como primer lugar; Rayadas, sublíder la de competencia; Pachuca, cuarto y Toluca, sexto lugar de la tabla general.

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El América se impuso en Cuartos de Final 4-3 (global) al FC Juárez, por lo que se mantuvo como primer lugar dentro de las llaves y recibirá el partido de Vuelta de las Semifinales en casa.

Rayadas también cumplió con los pronósticos y dejó en el camino al Cruz Azul con una abultada goleada de 5-1 en los dos partidos y se mantuvieron como las segundas en el ranking de la Liguilla y mantiene la localía en el cierre de la antesala de la Final.

A Pachuca le costó trabajo, pero se mantuvo en la competencia al dejar fuera a las Chivas, luego de que se impusieran 3-2 en el marcador global, con lo que se colocaron como terceras en esta etapa de eliminación directa.

Finalmente , Toluca, que llegó como sexto lugar, sorprendió y dejó fuera a las campeonas Amazonas con un marcador final de 4-2, con lo que las Diablas Rojas asumieron el cuarto lugar para encarar las Semifinales.

ASÍ QUEDAN LAS SEMIFINALES DE LA LIGA MX FEMENIL

Ya con solamente cuatro equipos sobreviviente de este Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: América (1), Rayadas(2), Pachuca(4) y Toluca(6), la etapa de Semifinales enfrentará al equipo que mejor terminó con el que peor se clasificó y al siguiente mejor de la tabla ante el penúltimo de la clasificación en esta etapa, por lo que queda de esta manera: