    Liga MX Femenil

    Así quedan las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

    Las Amazonas quedan eliminadas de la competencia, ceden su campeonato y habrá nuevas campeonas en la Liga MX Femenil.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | América está en Semifinales de la Liga MX Femenil

    Una vez concluida la etapa de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Tigres, actual campeón, fue eliminado a manos del Toluca, por lo que habrá nuevas monarcas del futbol mexicano femenino.

    Ya solamente quedan cuatro equipos candidatos para el título del certamen: América, que clasificó como primer lugar; Rayadas, sublíder la de competencia; Pachuca, cuarto y Toluca, sexto lugar de la tabla general.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    Rayadas le pone un freno a la Máquina y las elimina de la Liga MX Femenil
    1 mins

    Rayadas le pone un freno a la Máquina y las elimina de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Resumen | Rayadas le pone un 'freno' a la Máquina y las elimina de la Liguilla
    8:20

    Resumen | Rayadas le pone un 'freno' a la Máquina y las elimina de la Liguilla

    Liga MX Femenil
    ¡Esto ya es goleada! Lucia Garcia marca hat-trick y el cuarto de Rayadas
    1:20

    ¡Esto ya es goleada! Lucia Garcia marca hat-trick y el cuarto de Rayadas

    Liga MX Femenil
    ¡Magistral definición de Lucía García! Doblete para la jugadora de Rayadas
    1:21

    ¡Magistral definición de Lucía García! Doblete para la jugadora de Rayadas

    Liga MX Femenil
    ¡Está adentro! Lucía García la manda al fondo del arco de Cruz Azul
    1:55

    ¡Está adentro! Lucía García la manda al fondo del arco de Cruz Azul

    Liga MX Femenil
    ¡Le anulan el del empate a Cruz Azul! Fuera de juego de Lizbeth Ángeles
    1:21

    ¡Le anulan el del empate a Cruz Azul! Fuera de juego de Lizbeth Ángeles

    Liga MX Femenil
    ¡Golazo de Marcela Restrepo que pone a Rayadas al frente en el marcador!
    1:20

    ¡Golazo de Marcela Restrepo que pone a Rayadas al frente en el marcador!

    Liga MX Femenil
    ¡Cruz Azul da el primer aviso! Falta a Lomelí que termina en tiro libre de las azules
    1:20

    ¡Cruz Azul da el primer aviso! Falta a Lomelí que termina en tiro libre de las azules

    Liga MX Femenil
    EN VIVO: Rayadas vs Cruz Azul I Cuartos de Final Vuelta Liga Mx Femenil
    0:31

    EN VIVO: Rayadas vs Cruz Azul I Cuartos de Final Vuelta Liga Mx Femenil

    Liga MX Femenil
    América avanza a las Semifinales de la Liga MX Femenil al doblegar a Bravas
    1 mins

    América avanza a las Semifinales de la Liga MX Femenil al doblegar a Bravas

    Liga MX Femenil

    El América se impuso en Cuartos de Final 4-3 (global) al FC Juárez, por lo que se mantuvo como primer lugar dentro de las llaves y recibirá el partido de Vuelta de las Semifinales en casa.

    Rayadas también cumplió con los pronósticos y dejó en el camino al Cruz Azul con una abultada goleada de 5-1 en los dos partidos y se mantuvieron como las segundas en el ranking de la Liguilla y mantiene la localía en el cierre de la antesala de la Final.

    A Pachuca le costó trabajo, pero se mantuvo en la competencia al dejar fuera a las Chivas, luego de que se impusieran 3-2 en el marcador global, con lo que se colocaron como terceras en esta etapa de eliminación directa.

    Finalmente , Toluca, que llegó como sexto lugar, sorprendió y dejó fuera a las campeonas Amazonas con un marcador final de 4-2, con lo que las Diablas Rojas asumieron el cuarto lugar para encarar las Semifinales.

    ASÍ QUEDAN LAS SEMIFINALES DE LA LIGA MX FEMENIL

    Ya con solamente cuatro equipos sobreviviente de este Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: América (1), Rayadas(2), Pachuca(4) y Toluca(6), la etapa de Semifinales enfrentará al equipo que mejor terminó con el que peor se clasificó y al siguiente mejor de la tabla ante el penúltimo de la clasificación en esta etapa, por lo que queda de esta manera:

    • América vs. Toluca
    • Rayadas vs. Pachuca
    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX