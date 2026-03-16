Liga MX Femenil América derrota a Toluca en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil Con los goles de Geyse da Silva y Kim Rodríguez las Águilas doblegaron a las Diablas en el Ciudad de los Deportes.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Resumen | América le pasa por encima a Toluca

América recibió a Toluca en partido correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Durante la primera mitad el juego estuvo cerrado, aunque las Águilas dominaron el trámite del juego y las fallas se hicieron presentes en el arco de las Diablas.

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La más clara y que sí entró fue un tiro cruzado de Geyse da Silva, pero el gol fue anulado por el abanderado, quien vio a la delantera en posición fuera de juego.

Video ¡Gol del América, anulado por fuera de juego! Todo se mantiene 0-0



En la segunda mitad llegaron las anotaciones, primero por la vía penalti, la falta sobre Jana Gutiérrez la capitalizó la brasileña Geyse da Silva para abrir el marcador.

Video ¡Gol del América! Geyse Ferreira no falla desde los once pasos

Minutos después, en una jugada a balón parado, América sorprendió con la jugada de pizarrón y dentro del área apareció Kim Rodríguez para meter un trallazo que pegó en el travesaño y terminó en las redes.

Video ¡Golazo del América! Kim Rodríguez sacó un trallazo dentro del área