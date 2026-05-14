Liga MX Femenil Horario y dónde ver el Monterrey vs América partido de ida de la Final de la Liga MX Femenil Se define el título del Clausura 2026 y arranca la Final de una serie que será de poder a poder.

Video ¡Por la gloria! Así puedes ver Monterrey vs. América ida de la Final de la Liga MX Femenil

Rayadas y América disputarán el título del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas jugarán su tercera final de manera consecutiva.

El partido de ida abrirá las hostilidades cuando las jugadoras de Ángel Villacampa enfrenten a las pupilas de Amandine Miquel en el BBVA.

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Está será la séptima ocasión en que las de Coapa alcanzan la final de la mano del director técnico español, pero para su desgracia únicamente han levantado el título del Clausura 2023.

En las dos finales del 2025 cayeron ante el Pachuca y Tigres, por lo que buscarán quitarse la malaría.

Las Águilas buscan su tercer título de la Liga MX Femenil luego de los obtenidos en el Apertura 2018 y en el Clausura 2023.

Por su parte, las regias quieren su quinto título de la categoría tras obtener los del Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Ya antes, en el Clausura 2024, Águilas y Rayadas jugaron la final en la que las del norte se impusieron.

En Semifinales, América goleó 11-4 global a Toluca y se instaló en una final más en busca de aumentar su palmarés. En tanto que Pachuca no pudo mantener una ventaja global de 3-0 y cedió ante Rayadas 3-4 en una serie que se definió todo en el segundo tiempo del duelo de vuelta.

Horario y dónde ver el Monterrey vs. América partido de ida de la Final de la Liga MX Femenil

Cuándo es - El partido se celebrará el jueves 14 de mayo del 2026 en el Estadio BBVA.

A qué hora es - El juego arranca a las 9:10 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:10 pm ET, 10:10 pm CT y a las 8:10 pm PT.

Dónde ver - El encuentro lo podrás tanto en México como en los Estados Unidos por ViX.