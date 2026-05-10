    Liga MX Femenil

    Final Liga MX Femenil: Así queda definido el juego por el título

    Tras dos partidos intensos, con impresionantes goleadas y volteretas incluidas, quedó definida la final del torneo en donde se esperan grandes partidos para definir a las nuevas campeonas.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video Liga MX Femenil: Queda definida la Final del Clausura 2026

    Luego de unas semifinales bastante intensas en las que hubo goleadas increíbles, así como volteretas inesperadas, la Liga MX Femenil conoció a las dos finalistas que disputarán el título en este torneo Clausura 2026

    América goleó a Toluca que parecía dar la sorpresa y así se instaló en una final más en busca de aumentar su palmarés. En tanto que Pachuca no pudo mantener una ventaja global de 3-0 y cedió ante Rayadas que definió todo en el segundo tiempo de la vuelta.

    PUBLICIDAD

    ¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL?

    Es así que América y Rayadas se enfrentarán en la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil buscando sumar un nuevo título en sus vitrinas y seguir escalando en el palmarés histórico.

    Las fechas de la final de ida, así como el partido de vuelta todavía están por definir y será este lunes cuando se podría conocer así como los horarios en los que se disputarán ambos partidos.

    ¿CUÁNTAS VECES SE HAN ENFRENTADO AMÉRICA Y RAYADAS EN LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL?

    Será apenas la segunda ocasión en que América y Rayadas se vean las caras en una final de la Liga MX Femenil. En la única ocasión que se enfrentaron empataron en el global y en penaltis ganaron las regias.

    Para América Femenil está será una final significativa, pues es su tercera consecutiva y esperan terminar su mala racha.

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Bodas, S.A.
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX