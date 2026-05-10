Liga MX Femenil Final Liga MX Femenil: Así queda definido el juego por el título Tras dos partidos intensos, con impresionantes goleadas y volteretas incluidas, quedó definida la final del torneo en donde se esperan grandes partidos para definir a las nuevas campeonas.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Liga MX Femenil: Queda definida la Final del Clausura 2026

Luego de unas semifinales bastante intensas en las que hubo goleadas increíbles, así como volteretas inesperadas, la Liga MX Femenil conoció a las dos finalistas que disputarán el título en este torneo Clausura 2026

América goleó a Toluca que parecía dar la sorpresa y así se instaló en una final más en busca de aumentar su palmarés. En tanto que Pachuca no pudo mantener una ventaja global de 3-0 y cedió ante Rayadas que definió todo en el segundo tiempo de la vuelta.

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¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL?

Es así que América y Rayadas se enfrentarán en la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil buscando sumar un nuevo título en sus vitrinas y seguir escalando en el palmarés histórico.

Las fechas de la final de ida, así como el partido de vuelta todavía están por definir y será este lunes cuando se podría conocer así como los horarios en los que se disputarán ambos partidos.

¿CUÁNTAS VECES SE HAN ENFRENTADO AMÉRICA Y RAYADAS EN LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL?

Será apenas la segunda ocasión en que América y Rayadas se vean las caras en una final de la Liga MX Femenil. En la única ocasión que se enfrentaron empataron en el global y en penaltis ganaron las regias.