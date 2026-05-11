Final Liga MX Femenil: Horarios y fechas para América vs. Rayadas
Este lunes se hizo oficial la agenda para los dos partidos que definirán a una nueva campeona.
América vs. Rayadas es la Final de la Liga MX Femenil en el Clausura 2026, partido entre las dos mejores instituciones del semestre, que conoce horarios y fechas en que se jugarán los dos partidos para definir a una nueva campeona.
América le ganó a Toluca con un 11-4 en el global entre ambos partidos que se vivieron en los días recientes y ahora segurá en busca de aumentar su palmarés.
Rayadas logró la remontada a su serie ante Pachuca con triunfo de 4-1 en casa para avanzar con global de 4-3 y dejar fuera a una de las últimas campeonas de la Liga MX Femenil.
¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL?
La Liga MX Femenil oficializó este las fechas y horarios de estos dos partidos que se jugarán durante la semana en curso.
IDA: Rayadas vs. América - Estadio BBVA, jueves 14 de mayo, 21:10 horas CT México y 23:10 horas CT Estados Unidos
VUELTA: América vs. Rayadas - Estadio Ciudad de los Deportes, domingo 17 de mayo, 12:00 horas CT México y 14:00 horas CT Estados Unidos
¿CUÁNTAS VECES SE HAN ENFRENTADO AMÉRICA Y RAYADAS EN LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL?
Será apenas la segunda ocasión en que América y Rayadas se vean las caras en una final de la Liga MX Femenil. En la única ocasión que se enfrentaron empataron en el global y en penaltis ganaron las regias.
Para América Femenil está será una final significativa, pues es su tercera consecutiva y esperan terminar su mala racha.