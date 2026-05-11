    Liga MX Femenil

    Final Liga MX Femenil: Horarios y fechas para América vs. Rayadas

    Este lunes se hizo oficial la agenda para los dos partidos que definirán a una nueva campeona.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Final Liga MX Femenil: Horarios y fechas del América vs. Rayadas

    América vs. Rayadas es la Final de la Liga MX Femenil en el Clausura 2026, partido entre las dos mejores instituciones del semestre, que conoce horarios y fechas en que se jugarán los dos partidos para definir a una nueva campeona.

    América le ganó a Toluca con un 11-4 en el global entre ambos partidos que se vivieron en los días recientes y ahora segurá en busca de aumentar su palmarés.

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    Rayadas logró la remontada a su serie ante Pachuca con triunfo de 4-1 en casa para avanzar con global de 4-3 y dejar fuera a una de las últimas campeonas de la Liga MX Femenil.

    ¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL?


    La Liga MX Femenil oficializó este las fechas y horarios de estos dos partidos que se jugarán durante la semana en curso.

    IDA: Rayadas vs. América - Estadio BBVA, jueves 14 de mayo, 21:10 horas CT México y 23:10 horas CT Estados Unidos
    VUELTA: América vs. Rayadas - Estadio Ciudad de los Deportes, domingo 17 de mayo, 12:00 horas CT México y 14:00 horas CT Estados Unidos

    ¿CUÁNTAS VECES SE HAN ENFRENTADO AMÉRICA Y RAYADAS EN LA FINAL DE LA LIGA MX FEMENIL?


    Será apenas la segunda ocasión en que América y Rayadas se vean las caras en una final de la Liga MX Femenil. En la única ocasión que se enfrentaron empataron en el global y en penaltis ganaron las regias.

    Para América Femenil está será una final significativa, pues es su tercera consecutiva y esperan terminar su mala racha.

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