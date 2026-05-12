Liga MX Femenil Liga MX Femenil de convierte en la más vista del mundo en el 2025 Con una marca impresionante de espectadores en el 2025, se convirtió en la liga femenil más seguida del planeta.

Video Liga MX Femenil, la más vista del mundo en el 2025

Con 67.8 millones de espectadores en el 2025, la Liga MX Femenil se colocó como la liga femenil más vista del mundo por encima de la National Women’s Soccer League (NWSL), la Barclays Women's Super League y la Frauen Bundesliga.

Así se dio a conocer este martes, previo a la final del Clausura 2026, a través de un comunicado luego de la Asamblea Ordinaria 2026 que se celebró este martes y que contó con la participación, y representantes de los 18 clubes.

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En el documento se explicó que se lideró la audiencia tanto en TV como en plataformas digitales y en el Apertura 2025 el alcance fue de 37.5 millones, mientra en el Clausura 2025 se alcanzó la cifra de 30.3 millones.

Resultados y acuerdos de la Asamblea

Además, se dio a conocer que la Liga MX Femenil tuvo el mayor número de debuts de Formadas en Mexico desde la implementación de Fuerzas Básicas con 61. También que con la ampliación a siete plazas de extranjeras, se cerró con futbolistas de 31 países y hubo un incremento del 32 por ciento en jugadoras de doble nacionalidad con lo que se fortaleció y consolidó el nivel competitivo.

Hasta los Cuartos de Final del Clausura 2026, se registó una audiencia de 21.3 millones de espectadores, la segunda mejor de la historia con un crecimiento de 85 por ciento con respecto al Clausura 2025. El América vs. Rayadas, Jornada 9, fue el partido más visto del torneo regular con 663.4 mil espectadores.

También se aprobó el calendario para el Apertura 2026 que iniciará el próximo 31 de julio. Se modificó la regla de menores y se acordó como una de las prioridades el trabajo de todas las selecciones nacionales para el desarrollo integral de las jugadoras y la búsqueda de un sitio en el Mundial Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.