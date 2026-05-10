    Liga MX Femenil

    América regresa a la Final de la Liga MX Femenil

    Se impuso 11-4 global y buscará el título ante Pachuca o Rayadas.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Resumen | América vs. Toluca: Las Águilas aplastan y avanzan a la final femenil

    América jugará su tercera final de manera consecutiva en la Liga MX femenil luego de vencer 4-3 (11-4 global) a Toluca en el juego de ida de las Semifinales del Clausura 2026 celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    La serie se definió desde el juego de ida porque el 7-1 a favor de las Águilas en el Nemesio Diez fue lapidario.

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    Pero el duelo de este domingo resultó entretenido y las Águilas llegarán a la serie por el título del Clausura 2026 con un doble triunfo ante las del Estado de México.

    Está será la séptima ocasión en que las de Coapa alcanzan la final de la mano de Ángel Villacampa, el director técnico español, pero para su desgracia únicamente han levantado el título del Clausura 2023.

    En las dos finales del 2025 cayeron ante el Pachuca y Tigres, por lo que buscarán quitarse la malaría ya sea con Pachuca o Monterrey.

    Reresando al duelo ante las escarlatas, las Águilas se impusieron con goles de Gabriela García, a los 4 minutos, de Irene Guerrero, a los 35, de Aylin Ávilez, a los 75, y de Alexa Soto, a los 90+2. Por parte de Toluca, Faustine Robert marcó un triplete, a los 12, 20 y 45.

    Las Águilas buscarán su tercer título de la Liga MX Femenil luego de los obtenidos en el Apertura 2018 y en el Clausura 2023.

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