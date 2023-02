Charlyn Corral acepta que las diferencias en la Liga MX Femenil es cada vez más marcada

"Si eso no cambia, la liga puede ser menos emocionante y perder aficionados que no esperan una liga competitiva, ojalá cada vez más equipos puedan competirle a los de arriba; ojalá más equipos apoyen porque la liga puede ser una en la que ya sabemos que va a pasar y eso es lo que no queremos", dijo, en relación a que este torneo ha habido goleadas históricas, como la que ella encabezó ante Toluca.