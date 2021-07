Charlyn Corral es presentada con las Tuzas: "Pachuca y yo embonamos"

"Por lo que decido venir entre otras cosas es el trato que me dio el club Pachuca, un club ambicioso, innovador, que confía mucho en la mujer, para mi cuenta mucho eso, los goles, todo lo externo, pero yo me identifiqué porque antes de tratarme como futbolista me trataron como un ser humano, eso no tiene nombre. Claro que busque las mejores condiciones porque es mi trabajo, habrá un día en el que yo ya no juegue y siento que embonamos".