    Liga MX Femenil

    América avanza a las Semifinales de la Liga MX Femenil al doblegar a Bravas

    Las Águilas no muestran su mejor futbol, pero les alcanza para derrotar 3-2 a FC Juárez y acceder a la siguiente instancia.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Resumen | América está en Semifinales de la Liga MX Femenil

    El pase a Semifinales del América en la Liga MX Femenil se complicó más de lo debido, ya que Bravas a pesar de jugar con 10 jugadoras todo el segundo tiempo, lograron complicarle las cosas a las Águilas y al final de los 90 minutos derrotarlas 3-2.

    FC Juárez tomó la ventaja en el partido con tanto de Aisha Solorzano con potente disparo dentro del área.

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    La expulsión de Yuyu, al minuto 39 del primer tiempo fue determinante para el rumbo del partido, ya que un minuto después llegaría un penal a favor de las Águilas que Irene Guerreros se encargó de cobrar desde los 11 pasos, para el 1-0 en el marcador.

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    En el complemento, Aurelie Kaci, le aplicó la Ley del Ex a las Águilas con certero remate de cabeza, imposible para la guardameta del América y el 1-2 en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

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    Las Águilas reaccionarían con buena jugada de conjunto, Sarah Luebbert le pone gran servicio a Scarlett Camberos, quien solo impactó el esférico para el 2-2 y el virtual boleto a la siguiente instancia.

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    El tercero del América llegó en los pies de Irene Guerrero, quien mandó potente disparo desde afuera del área, mismo que fue desviado para sentenciar el marcador.

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    Las Águilas son el primer equipo con boleto en mano a las Semifinales en la Liga MX Femenil.

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