América avanza a las Semifinales de la Liga MX Femenil al doblegar a Bravas
Las Águilas no muestran su mejor futbol, pero les alcanza para derrotar 3-2 a FC Juárez y acceder a la siguiente instancia.
El pase a Semifinales del América en la Liga MX Femenil se complicó más de lo debido, ya que Bravas a pesar de jugar con 10 jugadoras todo el segundo tiempo, lograron complicarle las cosas a las Águilas y al final de los 90 minutos derrotarlas 3-2.
FC Juárez tomó la ventaja en el partido con tanto de Aisha Solorzano con potente disparo dentro del área.
La expulsión de Yuyu, al minuto 39 del primer tiempo fue determinante para el rumbo del partido, ya que un minuto después llegaría un penal a favor de las Águilas que Irene Guerreros se encargó de cobrar desde los 11 pasos, para el 1-0 en el marcador.
En el complemento, Aurelie Kaci, le aplicó la Ley del Ex a las Águilas con certero remate de cabeza, imposible para la guardameta del América y el 1-2 en el estadio de la Ciudad de los Deportes.
Las Águilas reaccionarían con buena jugada de conjunto, Sarah Luebbert le pone gran servicio a Scarlett Camberos, quien solo impactó el esférico para el 2-2 y el virtual boleto a la siguiente instancia.
El tercero del América llegó en los pies de Irene Guerrero, quien mandó potente disparo desde afuera del área, mismo que fue desviado para sentenciar el marcador.
Las Águilas son el primer equipo con boleto en mano a las Semifinales en la Liga MX Femenil.