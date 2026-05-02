Liga MX Femenil América avanza a las Semifinales de la Liga MX Femenil al doblegar a Bravas Las Águilas no muestran su mejor futbol, pero les alcanza para derrotar 3-2 a FC Juárez y acceder a la siguiente instancia.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | América está en Semifinales de la Liga MX Femenil

El pase a Semifinales del América en la Liga MX Femenil se complicó más de lo debido, ya que Bravas a pesar de jugar con 10 jugadoras todo el segundo tiempo, lograron complicarle las cosas a las Águilas y al final de los 90 minutos derrotarlas 3-2.

FC Juárez tomó la ventaja en el partido con tanto de Aisha Solorzano con potente disparo dentro del área.

Video ¡El impresionante golazo de Juárez al América en los Cuartos de Final!

La expulsión de Yuyu, al minuto 39 del primer tiempo fue determinante para el rumbo del partido, ya que un minuto después llegaría un penal a favor de las Águilas que Irene Guerreros se encargó de cobrar desde los 11 pasos, para el 1-0 en el marcador.

Video ¡Irene Guerrero hace un golazo a Juárez y el América sueña con Semifinales!

En el complemento, Aurelie Kaci, le aplicó la Ley del Ex a las Águilas con certero remate de cabeza, imposible para la guardameta del América y el 1-2 en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Video ¡Imperdible! Kaci aplica la ley del ex al América con este golazo a lo Borgetti

Las Águilas reaccionarían con buena jugada de conjunto, Sarah Luebbert le pone gran servicio a Scarlett Camberos, quien solo impactó el esférico para el 2-2 y el virtual boleto a la siguiente instancia.

Video ¡Scarlett Camberos clava un golazo y mete en Semifinales al América vs. Juárez!

El tercero del América llegó en los pies de Irene Guerrero, quien mandó potente disparo desde afuera del área, mismo que fue desviado para sentenciar el marcador.

Video ¡Irene Guerrero hace un golazo, firma doblete y mete al América a Semifinales!